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İstanbul'da alkollü kadın sürücü dehşeti kamerada: Polise tekme atıp küfürler savurdu

İstanbul'da alkollü kadın sürücü dehşeti kamerada: Polise tekme atıp küfürler savurdu
İstanbul'da alkollü kadın sürücü dehşeti kamerada: Polise tekme atıp küfürler savurdu

Kağıthane’de alkollü bir kadın sürücü park halindeki iki araca çarpıp kaçmak istedi. Kavşağa ters yönden giren kadın sürücü bir araçla da kafa kafaya çarpışarak durabildi.

İstanbul’da alkollü kadın sürücü dehşeti kamerada: Polise tekme atıp küfürler savurdu - Tıkla İzle

Kadın sürücü araçtan inerek kaza yaptığı vatandaşlara küfür, tehdit ve hakaretler savurdu. Olay yerine gelen trafik polislerine de tekme atarak aynı şekilde saldıran kadın kelepçelenerek gözaltına alındı. Alkol muayenesinde 2.19 otomobil alkollü çıkan kadının yaşattıkları ise kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde 33 B 4700 plakalı aracıyla seyreden Yağmur B., cadde üzerinde park halinde bulunan 34 EGB 28 ve 34 FLP 356 plakalı araçlara çarptı.

Aracına çarptığı vatandaşlara saldırdı

Ardından kadın sürücü kızla kaçmaya başladığı esnada kavşağa tersten girdi. Bir süre seyreden kadın sürücü, Mehmet Cevat B. idaresindeki 34 FED 137 plaka araçla kafa kafaya çarptı. Kazanın ardından araçlar hareket edemez hali gelince kadın sürücü araçtan inerek, aracına çarptığı vatandaşlara fiziki ve sözlü olarak hakaretler ederek saldırmaya başladı.

Doğan Can Cesur - Burak Uğur
 

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