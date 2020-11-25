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İstanbul'da alkollü kadının taksiciye zor anlar yaşattığı anlar kamerada

İstanbul'da alkollü kadının taksiciye zor anlar yaşattığı anlar kamerada
İstanbul'da alkollü kadının taksiciye zor anlar yaşattığı anlar kamerada

Fatih Saraçhane’de taksiye binen alkollü bir kadın, taksi parasını anlaşamadığı taksiciyle tartıştıktan sonra “ben seni sevmedim” diyerek Aksaray’da seyir halinde olan taksiden inmeye çalıştı.

Taksici yaşadığı o anları cep telefonuyla saniye saniye kaydederken korona virüse rağmen maske bile takmayan kadın, ücretini alamayan taksicinin “seni karakola götüreceğim” sözlerine “götür zaten ben karakolum, ben gelirim yine de sen suçlu sayılırsın” demesi “pes” dedirtti.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Fatih Aksaray İskenderpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksici Oğuz Kaan Ünver 34 TAD 82 plakalı taksisiyle seyrettiği esnada Saraçhane'deki İBB önünden aracına bir kadın müşteri aldı. Taksiye binen kadın taksimetre açmadan gideceği yere ne kadar istediğini söyledi. Bunun üzerine Ünver kadına 50 lira diye karşılık verdi. Kadının ücreti kabul etmemesi üzerine Ünver, taksimetreyi açacağını söyleyerek yoluna devam etti. Taksici bulvar üzerine geldiği esnada alkollü olduğu anlaşılan kadının taksimetre yerine “bana normal bir fiyat çıkartın” demesi üzerine taksici Ünver, "Normali taksimetre fiyatıdır" diyerek yoluna devam etti.

Hızla giden taksiden inmeye çalıştı

İstediği ücreti anlaşamayan kadın, “Bana zartzurt yapma” diyerek bu kez de taksiciyi kışkırtmaya başladı. Taksicinin araçların taksimetre ile ücret yazdığını belirtmesi üzerine kadın, “Ne kadar kötüsünüz, ben sizi sevmedim” diyerek hızla giden araçtan inmeye çalıştı. Taksicinin güçbela aracı durdurduğu olay sonrası araçtan inen kadın ücret ödemeden gitmeye çalıştı. Taksicinin parasını istediği kadın, “Ne parası, git polis çağır” diyerek ücreti ödemedi.

“Karakola gelirim yine sen suçlu sayılırsın”

Önce “Kardeşim lütfen” diyen ardından da “Beni oradan buradan getirdin ne parası” diyen kadına taksici Ünver, “Seni karakola götüreceğim” diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine kadın, “Götür, ben zaten karakolum, ben gelirim ama yine de sen suçlu sayılırsın” demesi “pes” dedirtti. Uzun süre parasını almaya çalışan taksici Ünver ardından taksisine binerek olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Doğan Can Cesur

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