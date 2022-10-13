İstanbul'da alkollü şahsa küfür dayağı kamerada

Olay, geçtiğimiz hafta salı günü saat 01.15 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen bir şahıs gece saatlerinde büfeye geldi. Şahıs burada sohbet esnasında küfürlü konuşmaya başladı. Uyarılara rağmen küfür etmeyi sürdüren şahıs, durmaması üzerine büfedeki bir kişi tarafından tekme ve yumruklarla darbedildi.

Doğan Can Cesur

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