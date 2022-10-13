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İstanbul'da alkollü şahsa küfür dayağı kamerada

İstanbul'da alkollü şahsa küfür dayağı kamerada
İstanbul'da alkollü şahsa küfür dayağı kamerada

Çağlayan’da alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, büfede küfür edince tekme ve yumruklarla darp edildi. Darp anları kameralara yansırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

İstanbul’da alkollü şahsa küfür dayağı kamerada - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz hafta salı günü saat 01.15 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen bir şahıs gece saatlerinde büfeye geldi. Şahıs burada sohbet esnasında küfürlü konuşmaya başladı. Uyarılara rağmen küfür etmeyi sürdüren şahıs, durmaması üzerine büfedeki bir kişi tarafından tekme ve yumruklarla darbedildi.

Doğan Can Cesur

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