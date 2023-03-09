İstanbul'da alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı

Kaza, akşam saatlerinde Basın Ekspres yolu İstoç istikameti Bağcılar mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 BZ 0882 plakalı tır, bariyerlere çarpıp makaslama yaparak durdu. Kaza anında konteyner yüklü tırın etrafında araç olmaması muhtemel bir felaketi önlerken, anayoldaki üç şerit de trafiğe kapandı. Polis ekiplerinin yaptığı test sonucu alkollü olduğu tespit edilen tır sürücüsü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan aracın kaldırılması ile yol tekrar trafiğe açılırken, ekipler kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Furkan Tan - Veysel Ensar Gökçegözog

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