İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücüye cezai işlem uygulandı

15 Temmuz Demokrasi Otogarı Yolu'nda geçtiğimiz günlerde sirenleri çalarak seyir eden ambulansa yol vermeyen otomobil sürücüsüyle ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Plaka sorgusu yapan polis ekipleri aracın sahibinin A.K. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücüye ise çeşitli suçlardan toplam 623 TL cezai işlem uygulandı.

Sadık Kahraman





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