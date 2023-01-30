İstanbul'da asker eğlencesinde korkutan anlar

Celp döneminin gelmesiyle birlikte İstanbul'un çeşitli ilçelerinde asker uğurlama eğlenceleri düzenledi. Bu çerçevede Kağıthane'nin Çağlayan, Harmantepe, Gültepe, Çeliktepe, Nurtepe ve Hamidiye Mahallelerinde toplanan gruplar, yüksek sesli müzikler eşliğinde birbirleriyle karşılıklı oynayarak çevreye rahatsızlık verdi Ellerine meşaleler alan bazı gençler ise tehlikeli danslarıyla adeta yürekleri ağza getirdi.

Doğan Can Cesur

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