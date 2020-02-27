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İstanbul'da asker uğurlama terörü

İstanbul'da asker uğurlama terörü
İstanbul'da asker uğurlama terörü

Celp döneminin gelmesiyle birlikte asker uğurlamak için trafiğe çıkan şehir magandaları, Güngören’de altgeçidi trafiğe kapattı.

İstanbul'da asker uğurlama terörü - Tıkla İzle

 Motosikletle patinaj çeken grup, abartı egzozla adeta terör estirdi. Tek tekerlek üzerinde girerek trafiğe tehlikeye düşüren magandalar, o anları bir de sosyal medyadan paylaştı Polis magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da celp döneminin gelmesiyle birlikte asker uğurlamalarında yine istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Güngören'deki bir sokakta dün saat 21.00 sıralarında toplanan bir grup, yüksek sesli müzikle gürültü yaparak vatandaşlara rahatsızlık verdi. Grup ardından halay çekip konvoy halinde yola çıktı. Konvoy bir süre sonra ilçedeki alt geçitte durarak yolu trafiğe kapattı. Burada gruptakiler askere gidecek olan arkadaşlarını havaya fırlattı. O esnada gruptaki bazı magandalar patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu.

Yolu trafiğe kapatıp patinaj çektiler

Bir süre trafiğin akışını durduran grup ardından yola devam ederek Eski Londra Asfaltı Caddesi üzerine geldi. Burada abartı egzoz kullanan bir maganda ardından tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye düşürdü. Kentte adeta terör estiren magandalar hem kendi hem de vatandaşların canını tehlikeye attı. Tozu dumana katan magandalar tüm bu yaptıklarını kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yol kapatıp trafiği tehlikeye sokan, çevreye rahatsızlık veren, trafikte abartı egzoz kullanan ve patinaj çeken o magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

Doğan Can Cesur
 

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