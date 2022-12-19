İstanbul'da atlı polislerden nefes kesen tatbikat

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde 2018 yılından bugüne kadar 4 yıldır görev yapan Atlı Polis Grup Amirliği vatandaşların gözbebeği oldu. Birlikte 3'ü kadın 12 personel görev yapıyor. İstanbul'un 39 ilçesinde meydanlarda, parklarda ve bir çok farklı bölgede görev yapan Atlı polisler zorlu bir eğitimden ve tatbikattan geçiyor. İstanbul Sultangazi'de bulunan Atlı Polis Grup Amirliği'nde gerçekleştirilen atlı polislerin tatbikatı adeta nefes kesti. Sis ve ses bombalarının atıldığı tatbikatta atların toplumsal olaylara alışmaları ani seslere ürkmemeleri sağlanıyor. Havadan çekilen tatbikatın görüntüsü film sahnelerini aratmadı. Sis içinden gelen atlı birlikler dört nala koştuğu görüntüler izleyenleri kendine hayran bıraktı. Atlı Polis Grup Amirliği'nde her sabah personel geldiği zaman atların rutin bakımları yapılıyor. Sıklıkla tatbikat yapılarak atların toplumsal olaylara alışmaları sağlanıyor. İngiliz, Macar, Bulgar ve İspanyol gibi farklı ırklardan atlar görev yapıyor. Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan atların hepsinin pasaportları, çipleri ve kendi isimleri mevcut. Atları görev yerlerinde gören vatandaşlar onlarla fotoğraf çektirmek için adeta sıraya giriyor. Yerli ve yabacı turistler özelikle de çocuklar atları sevmek istiyor.

“1 yılda yaklaşık 235 farklı göreve çıktık”

2018 yılından bu yana atlı polislerin görevde olduğunu dile getiren Atlı Polis Grup Amiri Komiser Ferda Berk Şardan, “ Bünyemizde görevli 9 atımız, 12 binici personelimiz bulunuyor. Bunların 9 tanesi erkek 3 tanesi kadın personelimiz olarak görev yapıyor. İstanbul Emniyet Müdürümüz Sayın Zafer Aktaş'ın talimatları doğrultusunda atlarımızı sürekli parklar, meydanlar ve millet bahçeleri gibi birçok farklı bölgelerde göreve çıkartıyoruz. Atlarımızı 1 yılda yaklaşık 235 kere farklı göreve çıkartmışız. İstanbul'da 39 ilçemizin her noktasında görevlerimizi gerçekleştiriyoruz. Atlı polislerimiz vatandaşımızın gözünde çok iyi bir izlenim bırakıyor. Meydanlarda yerli ve yabancı turistlerimizin yoğun ilgisi ile karşılaşıyoruz” diye konuştu.

Ahmet Faruk Sarıkoç - İsmail Coşkun



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