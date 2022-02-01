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İstanbul'da AVM'de ilginç hırsızlık: Mağazanın projeksiyon cihazını çaldı

İstanbul'da AVM'de ilginç hırsızlık: Mağazanın projeksiyon cihazını çaldı
İstanbul'da AVM'de ilginç hırsızlık: Mağazanın projeksiyon cihazını çaldı

İstinye’de bir AVM’deki mağazaya giren hırsız kaşla göz arasında işyerinin yaklaşık 5 bin lira değerindeki projeksiyon cihazını çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, hırsızı Sarıyer polisi tarafından yakalandı.

İstanbul’da AVM’de ilginç hırsızlık: Mağazanın projeksiyon cihazını çaldı - Tıkla İzle

Sarıyer İstinye'de geçtiğimiz ay meydana gelen olayda, AVM'nin içinde bulunan bir kitapçıya orta yaşlarda bir şahıs girdi. Eli çantalı şahıs mağazayı biraz dolaştıktan sonra mağaza kullanılan yaklaşık 5 bin lira değerindeki bir projeksiyon cihazını çalıp çantasına koyduktan sonra uzaklaştı.

Hırsızlık anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. Olayın ardından ertesi gün mağazaya gelen sorumlu Mustafa Y. rutin kontrollerini yaptığı esnada cihazın olmadığını fark etti.

Polis hırsızı kıskıvrak yakaladı

Önce güvenlik kamera görüntülerini izleyen Y. ardından da emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayetin ardından olayla ilgili çalışma başlatan İstinye S.M.B. Polis Merkezi Amirliği ekipleri, mağazanın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelinin önce AVM'ye geldiği aracın plakasını ardından da kimliğini tespit eden ekipler, yapmış olduğu takip neticesinde Koray S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs gözaltına alınırken, çaldığı cihaza da el konuldu.

Doğan Can Cesur - Hasan Zahid Ezim
 

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