İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İstanbul'da AVM'lerde eş zamanlı 'yabancı şahıs' denetimi

İstanbul'da AVM'lerde eş zamanlı 'yabancı şahıs' denetimi
İstanbul'da AVM'lerde eş zamanlı 'yabancı şahıs' denetimi

İstanbul’da bulunan AVM’lerde polis ekipleri eş zamanlı planla yabancı uyruklu şahıs denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde şahısların üst aramaları yapılırken, araçlar da didik didik arandı. AVM’nin dışında üstünden silah çıkan bir şahıs ise gözaltına alınırken, çok sayıda kişi sınır dışı edildi.

İstanbul’da AVM’lerde eş zamanlı 'yabancı şahıs' denetimi - Tıkla İzle

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip hafta sonu mega kentteki Alışveriş Merkezleri'nde (AVM) yabancı uyruklu şahıs denetimi gerçekleştirdi. Gece ve gündüz yapılan denetimlerde durdurulan yabancı uyruklu şahısların üst aramaları yapıldı. Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamaları da yapılan şahıslardan oturma ve çalışma izni bulunmayan çok sayıda kişi, gözaltına alınarak geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

Polisten eş zamanlı yabancı denetimi

Denetimlerde araçları da didik didik arayan polis ekipleri, suç unsurlarına da el koydu. Öte yandan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki AVM'lerde yaptığı çalışmalarda, üstünde silah taşıyan bir şahıs da tabancasına el konularak gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin AVM'lerde yabancı uyruklu şahıs denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.

Doğan Can Cesur - Mehmet Furkan Doğan

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.