İstanbul'da ay çiçeği tarlalarından masalsı görüntüler

Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Trakya ve Marmara bölgesinde bulunan tarlalar çiftçilere gelir kaynağı olurken, vatandaşlara ise görsel şölen oluşturuyor. İstanbul Büyükçekmece'de gün batımında havadan görüntülenen ay çiçeği tarlaları kartpostallık manzaralar ortaya çıkarttı.

Kızıla bürünen gökyüzüyle bütünleşen ay çiçeği tarlaları vatandaşların ilgisini çekiyor. Çiçek açan tarlaları yoldan geçerken görenler fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor. Ayçiçeği dünyada ve Türkiye'de en önemli yağ bitkilerinden birisi olma özelliğini taşıyor. Türkiye'de ay çiçeği ekiminin yüzde 70'inden fazlası Trakya ve Marmara bölgesinde yapılıyor.

Ahmet Faruk Sarıkoç

