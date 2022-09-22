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İstanbul'da baba ve oğluna 'duba' dayağı kamerada

İstanbul'da baba ve oğluna 'duba' dayağı kamerada
İstanbul'da baba ve oğluna 'duba' dayağı kamerada

Kağıthane’de bir baba ve oğlu binanın önünü dubayla kapatan şahıslara sokağa inerek tepki gösterdi. Binadaki bir kadına el ve kol hareketleriyle bağıran adam ve oğlu, 2 araç dolu şahıs tarafından feci şekilde dövüldü. Dehşet anları kameralara yansırken, darp edilen baba ve oğul saldırganlardan şikayetçi olmadı.

İstanbul’da baba ve oğluna 'duba' dayağı kamerada - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 23.50 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 2 ay önce evlenerek semtteki bir eve taşınan gencin yaşadığı sokağa aynı binada oturan bir aile tarafından park yeri için duba konuldu. Aracına yer bulamayan genç, bir süredir aileye dubaları kaldırmaları yönünde uyarıda bulundu. Uyarıları dikkate almayan aileye genç, tepkisini sürdürdü. Olay günü oğluna misafirliğe gelen baba, dubayla evinin önünün kapatıldığını görünce sokağa inerek sözlü tepki göstermeye başladı. Pencereye çıkan kadının karşılık vermesi üzerine sinirler iyice gerildi. Bunun üzerine kadının ailesinden bir grup, 2 araçla binanın önüne geldi. Buradan grup ile baba ve oğul arasında başlayan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine gruptaki şahıslar, baba ve oğlunu öldüresiye darp etti.

Doğan Can Cesur

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