İstanbul'da baba ve oğluna 'duba' dayağı kamerada

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 23.50 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 2 ay önce evlenerek semtteki bir eve taşınan gencin yaşadığı sokağa aynı binada oturan bir aile tarafından park yeri için duba konuldu. Aracına yer bulamayan genç, bir süredir aileye dubaları kaldırmaları yönünde uyarıda bulundu. Uyarıları dikkate almayan aileye genç, tepkisini sürdürdü. Olay günü oğluna misafirliğe gelen baba, dubayla evinin önünün kapatıldığını görünce sokağa inerek sözlü tepki göstermeye başladı. Pencereye çıkan kadının karşılık vermesi üzerine sinirler iyice gerildi. Bunun üzerine kadının ailesinden bir grup, 2 araçla binanın önüne geldi. Buradan grup ile baba ve oğul arasında başlayan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine gruptaki şahıslar, baba ve oğlunu öldüresiye darp etti.

Doğan Can Cesur

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