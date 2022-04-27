İstanbul'da balıkçı barınaklarına denetim

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su ürünleri Şube Müdürlüğü ile Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cibali (Haliç), Yenikapı, Avcılar, Bostancı ve Küçükyalı balıkçı barınaklarına Nisan ayı içerinde ortak denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde, balıkçı barınaklarının bağlama planları, ücret tarifesi ve tekne sözleşmeleri, karaya çıkarılan su ürünlerine ait kayıtlar, barınak ve mevcut ağ odaları, malzeme dolaplarının amaç dışı kullanımı, kaçak yapılaşma ve su ürünleri yönetmeliğine aykırılık yönünden incelemeler yapıldı. Ayrıca 639 No'lu Kanun Hükmünde Kararnamenin, verdiği denetleme faaliyetine istinaden karar defterleri, ortaklar defteri ve diğer defterler, denetleme raporları, kiralama sözleşmeleri, balıkçılara ait kayıt bilgileri, ihraç edilen ortak ve vefat eden ortaklar hakkında da incelemeler gerçekleştirildi.







Zöhre Alagöz

