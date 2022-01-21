İstanbul'da baltayla okula gelen veli gözaltına alındı

Gaziosmanpaşa'da, kavga esnasında çocuğunun bıçakla tehdit edildiğini iddia ederek baltayla okula gelen veli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Yüksel Kaya Mesleki Eğitim Merkezi'ne saat 11.40 sıralarında baltayla gelen öğrenci velisi E.Y. (43), çocuğuna bıçak çekildiğini öne sürerek, “Benim oğluma bıçak çeken kim?” diye bağırıp okuldan ayrıldı. İhbar üzerine mesleki eğitim merkezine gelen polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi Poligon Caddesi üzerinde yakalayıp gözaltına aldı.

Sadık Kahraman