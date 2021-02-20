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İstanbul'da baraj doluluk oranı 6 ay sonra ilk kez yüzde 50'yi aştı

İstanbul'da baraj doluluk oranı 6 ay sonra ilk kez yüzde 50'yi aştı
İstanbul'da baraj doluluk oranı 6 ay sonra ilk kez yüzde 50'yi aştı

Son zamanlarda İstanbul'da etkili olan yağmur ve kar yağışları sonrası İstanbul’un barajlarının doluluk oranı 6 ay sonra yüzde 50,03 oldu.

Mevsimsel yağışların 2020 yılında beklenen düzeyde olmaması sebebiyle İstanbul kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Son zamanlarda İstanbul'da etkili olan yağmur ve kar yağışları sonrası barajların genel doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 50,03 oldu. İSKİ'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "19 Şubat 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 737 bin metreküp, 20 Şubat 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: yüzde 50,03" denildi. Uzun süre sonra barajların yarısının dolması ise sevindirdi.

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