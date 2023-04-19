İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 45'in üzerine çıktı

Kurak bir kış geçiren İstanbul'da son dönemde etkili olan yağmur barajlara yaradı. Mega kent İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı artmaya başladı. Barajların doluluk oranı son 6 ayın ardından yüzde 45'in üzerine çıkarak yüzde 45.95 oldu. Barajlardaki doluluk oranı en son 30 Eylül 2022'de yüzde 48.76 olarak ölçülmüştü.

Öte yandan, İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

Alibey Barajı yüzde 20.09

Büyükçekmece Barajı yüzde 32.46

Darlık Barajı yüzde 60.43

Istrancalar Barajı yüzde 42.25

Kazandere Barajı yüzde 15.15

Elmalı Barajı yüzde 46.25

Ömerli Barajı yüzde 73.01

Pabuçdere Barajı yüzde 11.3

Sazlıdere Barajı yüzde 32.58

Terkos Barajı yüzde 38.19

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