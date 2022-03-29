İstanbul'da barış masası! Ukrayna'dan ilk açıklama

Ukrayna heyeti tarafından yapılan açıklamada, “Ukrayna egemenliği ve bütünlüğünü sağlayacak bir anlaşma için uğraşıyoruz. Az önce anahtar bir madde söylendi. NATO'nun 5. maddesini içeren madde de dahil olacak. Eğer biz saldırıya uğrayacaksak biz 3 gün içinde acil bir zirve çağrısı yapma hakkımız var. Bu zirve çerçevesinde bir şey çözülmezse ülkeler bize silah ve yardım sağlayacak.

Bu sayede Ukrayna güvenliğini sağlayabiliriz. Bu maddeyi ekleyebilirsek o zaman Ukrayna bugünkü statüsünü fix'lemek imkanına sahip olacak. Bu garantilerle, NATO'nun 5. maddesinde olduğu gibi, Ukrayna anayasasında olduğu gibi ülkemizde yabancı asker bulunmayacak ve biz de NATO'ya girmeyeceğiz. Askeri tatbikatlar ülkeler arası anlaşmalar sağlanırsa yapılabilir” denildi.Garantör olarak Türkiye, BMGK üyeleri, ABD, Fransa, Almanya ve İsrail'i istediklerini aktaran Ukrayna heyeti, “Sadece resmi bir onay bekliyoruz. Ukrayna'nın gelecekteki güvenliği garanti altına alınsın istiyoruz.

Bunların çok net yasal açıdan güvenlik bağlayıcı garantileri olması gerekir. Güvenlik garantisi üzerinde henüz anlaşma sağlayamadık. Kırım gibi konular anlaşmada ayrı bir çerçevede ele alınmalıdır, görüşmeler çerçevesinde bu bölgelerin geleceğine karar verilmelidir. Kırım konusunda askeri güç kullanılmayacağı konusunda güvence verilmesi gerekir.

Diğer konular biraz çözüme ulaştırılmış oldu. Ukrayna topraklarında hiçbir askeri baskının olmaması gerekir, bu konuda tutumuz sabittir. Önümüzdeki 2 hafta içinde Rusya ile istişarelerimiz devam edecek, önümüzdeki iki hafta içinde garantör ülkeleri de çok taraflı görüşmeye devam etmeye davet ediyoruz. Bu zamana kadar aramızdaki en büyük farklılıkları da ortadan kaldırabileceğimizi umut ediyoruz. Çok taraflı, uluslararası, bir anlaşma o zaman atılabilir. Müzakerelerden geri adım atmayacağız, bu anlaşmaya sadece çatışmalar durursa imza atacağız” denildi.

Ukraynalı müzakereci Podolyak "Bugün görüşme sonuçları Cumhurbaşkanları düzeyinde bir görüşme için yeterlidir"

Ukraynalı müzakereci Podolyak, bugün Dolmabahçe'de yapılan görüşmenin sonuçlarının Cumhurbaşkanları düzeyinde bir görüşme için yeterli olduğunu söyledi.

İstanbul Dolmabahçe'de Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki barış görüşmeleri sona erdi. Ukrayna heyetinde yer alan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukrayna'nın güvenlik garantisi istediğini vurgulayan Podolyak, "Bugün Ukrayna kendi teklifinin bulunduğu taslağını verdi. O taslakta ateşkesten Rus askerlerinin çekilmesi konusuna kadar maddeler var. Başlıca maddeler şu: Ukrayna tarafı uluslararası hukuki garanti istiyor. Bu garanti anlamı açısından NATO'nun 5'inci maddesi ile aynı olmalı. Garantör ülkeler arasında ABD, İngiltere, Türkiye, BM Güvenlik Kurulu üyeleri, Almanya ve Polonya yer alabilir. En önemlisi garantör ülkelerden güvenlik garantileri alabilme konusunda olacak. Bugün itibariyle garantör olabilecek ülkelerle görüşmeler yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Podolyak güvenlik garantilerini içeren taslağın Rusya tarafına verildiğini ve incelendiğini vurguladı.

Kırım ve Donbass konusuna da değinen Podolyak, "Kırım ve Donbass toprakları konusunda 15 yıl içerisinde görüşmeler yapılacak. Bu 15 yıl içeresinde askeri hareket yapılmayacak" ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin olumlu geçtiğini ve hem Rusya'nın hem garantör ülkelerin kabul edebileceği maddelerde ilerleme sağlandığını söyleyen Podolyak, "Bugün görüşme sonuçları Cumhurbaşkanları seviyesinde bir görüşme yapılması için yeterlidir. Ateşkese gelince insani ateşkes formatı görüşülmektedir. İnsani koridorlarının açılması gereken birçok yer var. Teklif ettiğimiz formatta öncelikle asgari birliklerinin manevrası yasaklanacaktır. Görüşme zaten devam ediyor ve online olarak edecek" dedi.

Rus heyetinin yapıcı bir tavır sergilediğini de söyleyen Podolyak "Görüşmenin kolay olduğunu söylemiyoruz. Fakat Rus tarafı Ukrayna'nın tekliflerini dikkatle inceliyor" ifadelerini kullandı.

Podolyak Ukrayna'nın mücadelesinin yeni bir güvenlik formatının gerekliliğini ortaya koyduğunun da altını çizdi.



RUS HEYETİNDEN AÇIKLAMA

Rus heyeti tarafından yapılan açıklamada ise şunlar denildi:

"Bazı maddeler üzerinde anlaştık. Ukrayna'nın önerilerini Putin'e ileteceğiz. Putin-Zelenski zirvesi dışişleri bakanları anlaşırsa mümkün."

Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Aleksandr Fomin, Ukrayna ile tarafsızlık ve silahsızlandırma konularında müzakerelerin sürdüğünü açıklayarak, "Karşılıklı güveni arttırmak, daha fazla müzakere için gerekli koşulları oluşturmak ve anlaşma hedefine ulaşmak için Kiev ve Çernihiv bölgesinde askeri operasyonların azaltılması kararı verildi" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 'DÜNYA MÜJDE BEKLİYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzakereler öncesinde kısa bir açılış konuşması yaptı. Müzakere sürecinde her iki tarafın da hakkını koruyan adil bir yaklaşım sergilediklerini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ölen her insan, yıkılan her bina refah yolunda harcanması gereken kaynağa zarara vermektir. Artık görüşmelerden somut sonuçlar alınması gereken bir döneme girdik. Dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeleri haberleri bekliyor."

Cumhurbaşkanı, barış ve istikrar için sorumluluktan kaçmadıklarını belirterek, "Bir an önce ateşkesin sağlanması herkesin faydasınadır. Bu konuşmadan sonra Taşkent'e gidiyorum. Ancak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu İstanbul'da bırakıyorum" diye konuştu.

