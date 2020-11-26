İstanbul'da başıboş köpeklerin mahalleliye korku yaşattığı anlar kamerada

Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi Çeşmebaşı Caddesi'nde çok sayıda başıboş köpek caddeden geçen motorlu kuryeler ve vatandaşlara saldırdı. Kendi aralarında da kavga eden köpekler, mahalleli ve etraftaki insanları korkutmaya başladı. Vatandaşların dışarıya çıkmaya korktuğu semtte, birbirine girdiğini gören bir vatandaş sopayla köpekleri kovaladı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başıboş köpekler mahallede korku saçtı

Görüntülerde, motorlu kurye köpeklerden kaçmak isterken karşı şeritten gelen bir otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu. Bu durumdan rahatsız plan vatandaşlar köpekleri için önlem alınmasını istiyor.

Doğan Can Cesur - Ömer Faruk Yıldız

