İstanbul'da başladığı arıcılıkta bal siparişlerine yetişemiyor

İstanbul'da yeşilliği ve doğal tarımı ile öne çıkan ilçe Beykoz'da, Tarım Bakanlığının kontrolündeki ‘Bal Ormanı'nda' Bal üreticiliği yapan Emre Kızılduman, 19 yıldır devam ettiği işinde siparişlere yetişemiyor. Kızılduman, kendisine tahsis edilen arazide ürettiği balları tüketiciyle buluşturuyor. Kızılduman, narenciye balı, çörek otu balı, kestane balı, yayla balı türlerinde ballar üretiyor. Ayrıca tüketicinin, balların genellikle Doğu illerinden veya Karadeniz'den geldiğini sandığını ifade eden Kızılduman, her yörenin farklı çeşitlerde balları olacağını ve İstanbul'da çok güzel balların üretilebileceğini ifade ediyor.

“Dışarıdan bakıldığı zaman İstanbul'da bal olur mu diye düşünüyorlar”

İstanbul'da çok çeşit bal üretilebildiğini ifade eden Emre Kızılduman, “Beykoz balımızın başlıca ballarından kestane balımız var. Bu balı üretiyoruz. Kestane balımız gerçekten Beykoz'un çok özel bir balıdır. Devamında yine Beykoz ve İstanbul bölgesinde püren balı, kasım otu, akasya ve farklı endemik bitki çeşidi olarak böğürtlen balı üretilmektedir. Dışarıdan bakıldığı zaman İstanbul bölgesinde bal olur mu diye tüketicilerimiz şaşırıyor. Aslında İstanbul'da arıcılık ve balcılık Osmanlı dönemine dayanıyor. Eminönü'nde Balkapanı Hanı vardır. Balkapanı Hanı İstanbul Beykozu bölgesinde üretilen veyahut da Beykoz'un, İstanbul'un bütün ilçelerinde üretilen balların tamamı Eminönü'nde Balkapanı Hanında satılmaktadır" şeklinde konuştu.

“İstanbul, Türkiye'nin endemik bitki varlığı olarak en fazla bitki olan bölgesi”

İstanbul'un endemik bitki türü olarak en yoğun bölgesi olduğunu ifade eden Emre Kızılduman, “İstanbul, Türkiye'nin endemik bitki varlığı olarak en fazla bitki olan bölgesi. Yani bunu ne Akdeniz'de ne de Karadeniz'le kıyaslanmaması gerekiyor. Bizim burada sıralı sistem çiçek popülasyonu vardır. Yani sıralı sistem dediğimiz şöyle, herhangi bir yaylaya gittiğinizde bal akımı 10, 15 gün sürer. İstanbul'da gerek villa çiçekleri, gerek de endemik farklı kır çiçekleri. Devamında da orman bitkisi olarak çok zengin bir floraya sahibiz. Ben İstanbul'da arıcılık yapıyorum. İstanbul'daki üretmiş olduğum balları yine İstanbul bölgesinde pazarlıyoruz. Ve müşterilerimizin çoğu da memnun. Mesela ıhlamur balı. Ihlamur balı bakıldığı zaman sadece İstanbul bölgesinde üretebilen bir bal. Kestane balı, yine Karadeniz Bölgesi'nde üretim olsa da Beykoz bölgesinde de üretiliyor. Devamında akasya ve püren balı. Onlar da bu bölgede üretiliyor.” dedi

“Balın iyi olduğunu anlamak için nasıl üretildiğine bakılmalı”

Balların şehir dışından değil İstanbul'da üretildiğini söyleyen Kızılduman, “Şimdi tüketicilerimiz genelde balların Güneydoğu'dan veyahut da Karadeniz Bölgesi'nden geldiğini söylüyorlar. Ve oranın balı daha iyi olduğu söyleniyor. Aslında bu konuya açık bir durum. Yani bizim balımız da güzel. Tabii o ballar da iyidir ama buradaki kriter ürünün nasıl üretildiği. Yani hangi koşullarda üretildiği, endemik bitki varlığı, çiçek popülasyonun çok yüksek oluşu ve koloni yönetimi dediğimiz sistemlerle üretilebilen ballar iyi baldır" dedi.

Emre Sertdemir - Ömer Karaoğlu