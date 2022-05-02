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İstanbul'da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı

İstanbul'da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı
İstanbul'da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı. Trafik yoğunluğu yüzde 1 olurken, boş kalan yollar dron ile görüntülendi.

İstanbul’da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı - Tıkla İzle

Ramazan Bayramı'nın birinci gününde İstanbul'da normalde yaşanan trafik yoğunluğunun aksine yollar boş kaldı. Vatandaşların tatillerini İstanbul dışında geçirmesi nedeniyle Kadıköy D-100 karayolu, Ataşehir, Göztepe Köprüsü'nde trafik yoğunluğu azaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre saat 09.00 sıralarında İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçülürken, ana arterlerin açık olduğu gözlendi. Yoğunluğun az olduğu ve araç seyrinin rahatça sağlandığı Kadıköy D-100 karayolu havadan dron ile görüntülendi.

Aykut Zor - Sevgi Canpolat

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