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İstanbul'da bazı ilçelerde geçersiz oylar yeniden sayılacak

İstanbul'da bazı ilçelerde geçersiz oylar yeniden sayılacak
İstanbul'da bazı ilçelerde geçersiz oylar yeniden sayılacak

Beykoz, Çekmeköy, Fatih, Çatalca ve Şile ilçelerinin ardından Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa'da da yapılan itiraz İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul edildi. Karar doğrultusunda itiraz edilen sandıklardaki oylar yeninden sayılacak.

İstanbul'da seçimlerde meydana gelen usulsüzlüklere ilişkin AK Parti tarafından 39 ilçeye itiraz edilmişti. İlçe seçim kurullarına sunulan itiraz dilekçelerinde geçersiz oyların yeninde sayılması ve hatalı sandık tutanaklarının düzeltilmesi talep edilmişti. Yapılan itirazlar ilçe seçim kurulları tarafından değerlendirmeye alındı. 

Beykoz, Çekmeköy, Fatih, Çatalca ve Şile ilçelerinin ardından Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa'da da yapılan itiraz İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul edildi. Karar doğrultusunda itiraz edilen sandıklardaki oylar yeninden sayılacak. 

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