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İstanbul'da bazı noktalarda sigara içilmesi yasaklandı

İstanbul'da bazı noktalarda sigara içilmesi yasaklandı
İstanbul'da bazı noktalarda sigara içilmesi yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında trafiğe kapalı cadde, sokak ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde sigara içilmesinin yasaklandığını duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında trafiğe kapalı cadde, sokak ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde sigara kullanımının yarından itibaren yasaklandığını duyurdu. Vali Yerlikaya paylaşımında, “Solunum yoluyla kolayca bulaşan korona virüs salgınının yayılımını önlenmek için, yarından itibaren İstanbul'da, Trafiğe kapalı cadde/sokaklar ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde sigara içilmesi yasaklanmıştır” ifadelerini kullandı.

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