İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Saat 14.00'ten program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle:
- Macar Kardeşler Caddesi (İtfaiye ışıklar ile 15 Temmuz Şehitleri Caddesi Şehzadebaşı Camii ışıklar arası ve buraya çıkan tüm sokak ve caddeler iki yönlü trafiğe kapatılacaktır)
- 15 Temmuz Şehitleri Caddesi
- Gençtürk Caddesinden Şehzadebaşı Caddesi istikametine giden akım Ağa Yokuşu Sokağa yönlendirilecek (Gençtürk Caddesinden Şehzadebaşı Caddesine çıkış kapatılacaktır)
Alternatif güzergahlar ise şöyle:
- Vatan Caddesi
- Atatürk Bulvarı
- Akdeniz Caddesi
- Halıcılar Caddesi
- Gençtürk Caddesi
- Horhor Caddesi
- Fevzipaşa Caddesi
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