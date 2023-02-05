İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı !

Meteorolojinin uyarılarının ardından Trakya üzerinden İstanbul'a giriş yapan kar yağışı, Anadolu yakasında yüksek kesimlerde başladı. Kar yağışı Çamlıca Tepesi'nde etkisini gösterdi. Kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini arttırması bekleniyor.

Silivri'ye beklenen kar geldi

İstanbul Silivri'de kar yağışı sabah saatlerinde etkili oldu.

Silivri'de beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Kar yağışı özellikle Danamandıra, Kadıköy, Çayırdere mahallelerinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle yolların ve tarlaların beyaz örtüyle kaplandığı görüldü. Silivri'de kar yağışının önümüzdeki saatlerde etkisini arttırması bekleniyor.

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