İstanbul'da beklenen sağanak yağmur başladı

Meteorolojinin yaptığı tahminlere göre, İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli sağanak yağış görülüyor. Beyoğlu ve Sarıyer'de ise kuvvetli rüzgar etkili olmaya başladı. Taksim Meydanı'nda etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken, bayrakların koparcasına sallandıkları görüntülendi. Sarıyer'de ise rüzgarın etkisiyle denizde dalgalar oluştu. Mega kentin üzerini kaplayan kara bulutlar ise kameraya böyle yansıdı.

Ömer Faruk Yıldız

Meteorolojinin uyarılarının ardından sağanak başladı

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelerin ardından İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı. Beylikdüzü ve Esenyurt'ta şiddetini artıran yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kimi vatandaşlar şemsiyesini kullanırken, yağışa hazırlıksız yakalananlar ise yağmur altında ıslandı. Yağmurun akşam saatlerine kadar etkisini devam ettirmesi bekleniyor.

Murat Delice - Hakan Polat