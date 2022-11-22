İstanbul'da bıçaklı gaspçıların yakalandığı anlar kamerada: Polise yemin ederek yalvardılar

Olay, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat saat 08.30 sıralarında Şişli Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İran uyruklu A.T., parkta oturduğu sırada yanına tanımadığı kişiler gelerek sohbet etmeye çalıştı. Kısa bir süre sonra şahıslar, A.T.'yi bıçakla tehdit ederek parktan çıkartarak bir sokak içerisindeki metruk bir binaya götürdü. Gaspçılar metruk bina içerisinde A.T.‘nin 45 bin lira değerindeki cep telefonunu ve cebindeki 500 lirayı gasp ederek kaçtı. Yaşadığı olayın etkisinden kurtulan A.T. durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, şahısların kaçış güzergahına doğru olan sokakları tek tek gezerek gaspçıları aradı.

Polisten kaçarken cep telefonunu attılar, yakalanınca da yalvardılar

Bir süre polis ekipleriyle karşılaşan gaspçılar, paniğe kapılarak kaçmaya başladı. Bu sırada gaspçılar çaldıkları telefonu yere atarak kaçmaya devam etti. Şişli polisi, kaçan gaspçıları kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede gaspçıların emniyette kaydı bulunan G.Ç. ve E.İ. isimli şahıslar olduğu belirlendi. Yakalanan gaspçılar, cep telefonunu atarak kaçmalarına rağmen yeminler ederek polis ekiplerinden kurtulmaya çalıştı. Şahısların üst aramasında ise gasp ettikleri 700 lira ele geçirildi.

Doğan Can Cesur

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