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İstanbul'da bilgisayar mühendisi gence darp ve gasp kamerada

İstanbul'da bilgisayar mühendisi gence darp ve gasp kamerada
İstanbul'da bilgisayar mühendisi gence darp ve gasp kamerada

Gümüşsuyu’ndaki bir sokakta dinlenmek için merdivenlere oturan bilgisayar mühendisi genç, 4 şahıs tarafından önce darp ardından da gasbedildi. Yaşananlar kameralara yansırken, kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar genci cep telefonunu çalarak kaçtı.

İstanbul’da bilgisayar mühendisi gence darp ve gasp kamerada - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 06.30 sıralarında Beyoğlu Gümüşsuyu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilgisayar mühendisi Oday A. dinlenmek için sokaktaki merdivende oturmaya başladı. Bir süre sonra gencin arkasından gelen 4 şahıs, yanına yaklaşarak kendilerini polis olarak tanıttı. Şahıslar daha sonra Oday A.'ya tekme ve tokatlarla saldırdı. Saldırıya uğrayan gencin ardından da cep telefonu gasbedildi. Vücudunda yaralar oluşan genç, hastanede tedavi oldu. Yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Doğan Can Cesur

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