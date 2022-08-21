İstanbul'da bilgisayar mühendisi gence darp ve gasp kamerada

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 06.30 sıralarında Beyoğlu Gümüşsuyu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilgisayar mühendisi Oday A. dinlenmek için sokaktaki merdivende oturmaya başladı. Bir süre sonra gencin arkasından gelen 4 şahıs, yanına yaklaşarak kendilerini polis olarak tanıttı. Şahıslar daha sonra Oday A.'ya tekme ve tokatlarla saldırdı. Saldırıya uğrayan gencin ardından da cep telefonu gasbedildi. Vücudunda yaralar oluşan genç, hastanede tedavi oldu. Yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Doğan Can Cesur

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