İstanbul'da bir AVM'de yere oturarak yemek yediler

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi korona virüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelgede, Türkiye genelinde restoran, lokanta, pastane, kafe ve kafeterya gibi yeme içme yerlerinde 10.00 ile 20.00 saatleri arasında paket servis ya da gel al hizmeti verileceğini kaydedildi.

Alışveriş merkezlerindeki (AVM), yeme-içme yerlerinin de dahil olduğu kısıtlama Cuma günü itibariyle başladı. Cuma günü başlayan uygulamaya karşın bazı AVM'lerde alınan önlemlere uymadığı gözlendi. İstanbul'da bir AVM'de, vatandaşların kurallara uymadığı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde vatandaşların AVM'nin yemek katında koronavirüs tedbirlerini ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı ve yerlerde oturarak yemek yediği görüldü.