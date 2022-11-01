İstanbul'da büyük operasyon!

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin bazı bölgelerinde kaçak tütün depoları ve imalathaneleri olduğu bilgisine ulaştı. Esenler, Bağcılar, Fatih, Sancaktepe, Beyoğlu ve Beylikdüzü ilçelerinde bulunan 6 işyeri, 2 depo ve bir evde kaçak nargile tütünü ve diğer tütün mamulleri saklandığını tespit eden emniyet ekipleri, buralara operasyon düzenledi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan baskınlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 3 araca ise el konuldu.

Sadık Kahraman



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