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İstanbul'da büyük operasyon!

İstanbul'da büyük operasyon!
İstanbul'da büyük operasyon!

İstanbul’da tütün kaçakçılığı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde ve 3 araçta yapılan aramalarda piyasa değeri 33 milyon 200 bin lira civarında olduğu belirtilen 2 ton 286 kilogram nargile tütünü ile 1 ton 165 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin bazı bölgelerinde kaçak tütün depoları ve imalathaneleri olduğu bilgisine ulaştı. Esenler, Bağcılar, Fatih, Sancaktepe, Beyoğlu ve Beylikdüzü ilçelerinde bulunan 6 işyeri, 2 depo ve bir evde kaçak nargile tütünü ve diğer tütün mamulleri saklandığını tespit eden emniyet ekipleri, buralara operasyon düzenledi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan baskınlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 3 araca ise el konuldu.

Sadık Kahraman
 

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