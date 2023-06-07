İstanbul'da büyük operasyon: 2 bin 326 şişe sahte içki ele geçirildi

Bazı şüphelilerin kurdukları merdiven altı imalathanelerde ürettikleri içkileri piyasaya sürmeye hazırlandığı istihbaratını alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol kaçakçılığının önlenmesine yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde 12 Mayıs'ta Esenler ilçesinde bir depo ile nakliye maksatlı kullanılan bir araca ve 31 Mayıs'ta Küçükçekmece'de yol kontrolü noktasında durdurulan kamyonete operasyon düzenlendi. Her iki operasyonda yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lirayı bulan 2 bin 326 şişe içki, 1 ton 75 litre alkollü sıvı, 3 bin 100 adet sahte bandrol, 2 litre alkol renklendirici boya, 1 litre alkol aroması ve alkol sevkiyatında kullanılan 2 kamyonet ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde 3 şüpheli gözaltına alındı. “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan haklarında işlem başlatılan 3 şüpheliden 1'i adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından emniyetten serbest kaldı. Diğer 2 şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine konulduğu öğrenildi. Öte yandan operasyonlarda ele geçirilen sahte içkiler emniyette sergilendi.

Sadık Kahraman

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.