İstanbul'da cadde ortasında silahla 2 kişiyi vurdu

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 20.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emniyette çeşitli suçlardan 13 kaydı bulunan Abdülselam G. (35) ile 11 suç kaydı bulunan arkadaşı Abdülkadir Y. (33) ile bir şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında şahıs, tabancasını çekerek Abdülkadir Y.'yi ayak parmağından, arkadaşı Abdülselam G.'yi ise elinden ve göğsünden hafif şekilde yaralayarak olay yerinden kaçtı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Şişli'deki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kağıthane polisi saldırganı kıskıvrak yakaladı

Kavganın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hastaneye giderek yaralıların ifadesini aldı. Olayın şokuyla kendilerini vuran şahsı görmediğini söyleyen yaralı iki genç, husumetlilerinin de olmadığını belirtti. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerinde çalışma başlattı. Çalışmalar devam ettiği esnada hastaneden taburcu olan Abdülkadir Y. ve Abdülselam G., kendilerini yaralayan şahsın “Batmanlı Sezer” lakabıyla bilinen ve emniyette çeşitli suçlardan 5 kaydı bulunan Ömer A. (27) olduğunu söyledi.

Saldırgan nisan ayında da 2 kişiyi vurmuş

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda saldırgan dün yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Ömer A.'nın geçtiğimiz nisan ayında çıkan kavgada, emniyette 3 adet kaydı bulunan Muhammet Can K.'yi (18) dizinden ve 11 adet suç kaydı bulunan Kadir E.'yi (28) dizinden silahla vurarak yaraladığı ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanarak “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapılan Ömer A., adliyeye sevk edildi. Şahsın 4 kişiyi vurduğu iki ayrı olayla ilgili suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Saldırganın kurşun yağdırdığı anlar kamerada

Kağıthane'de yaşanan silahlı saldırı anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahısların tartışma sonrasında bir kişinin elindeki tabanca ile koşarak karşısında bulunan şahsa kurşun yağdırdığı görülüyor.

Doğan Can Cesur



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