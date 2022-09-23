İstanbul'da cinayetle sonuçlanan yabancı mafya hesaplaşmasının şifreleri çözüldü

Edinilen bilgiye göre, Türk Polisinin yurt içindeki mafya tipi suç örgütleriyle mücadelesi tüm hızıyla devam ederken, çete savaşlarını Balkanlar'dan Türkiye'ye taşıyan Sırp ve Karadağ merkezli 2 hasım yeraltı örgütünün kanlı hesaplaşmasında çarpıcı bir operasyona daha imza atıldı. Ülkesinde kırmızı bültenle aranırken İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Sırbistan'ın önde gelen organize yeraltı örgütlerinden ‘Skaljari' çetesinin lideri Jovica Vukotiç, 8 Eylül akşamında İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Eşi ve çocuklarının yanında öldürülen Vukotiç'in, ezeli düşmanı olarak görülen Karadağ merkezli “Kavac” adlı bir başka yeraltı örgütü tarafından hedef alındığı kaydedildi.

Polis ilk olarak eşinin ifadesine başvurdu

Interpol tarafından uluslararası düzeyde aranırken saldırıda yaşamını yitiren Sırp çete liderinin ölümüyle ilgili sır perdesi aralandı. Öldürüldüğünde üzerinden “Predrag Popoviç” adına düzenlenmiş sahte pasaport bulunan Vukotiç'in, hasmı olan Kavac'ın lideri R.Z. tarafından Türkiye'deki bir başka suç örgütünün üyelerine para karşılığı öldürttüğü öne sürüldü. Cinayete ilişkin yürütülen soruşturmayı derinleştiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak Vukotiç'in vurulduğu sırada yanındaki eşi Maşa Misic'in ifadesini aldı. Misic, eşiyle birlikte Ataköy'de kaldıkları adresten yola çıkarak Zincirlikuyu'daki ünlü bir AVM‘ye hareket ettiklerini, Mecidiyeköy viyadüğündeyken yanlarına yaklaşan ve üzerinde 2 kişinin olduğu bir motosikletten silahla ateş edildiğini anlattı. Misic, 2018'de Türkiye'den sınır dışı edilen Vukotiç'in 2021'de illegal yollardan geri İstanbul'a geldiğini anlattı.

Sadık Kahraman







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