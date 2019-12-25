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İstanbul'da çocuğa otomobil kullandıran sorumsuz sürücü kamerada

İstanbul'da çocuğa otomobil kullandıran sorumsuz sürücü kamerada
İstanbul'da çocuğa otomobil kullandıran sorumsuz sürücü kamerada

Çağlayan’da cadde üzerinde seyir halinde olan bir sürücü kucağına aldığı çocuğa direksiyonu tutturarak otomobil kullandırttı. Hem kendi hem de çocuğunun canını tehlikeye atan sürücü o anları sosyal medyada paylaştı.

İstanbul’da çocuğa otomobil kullandıran sorumsuz sürücü kamerada - Tıkla İzle

Kağıthane Çağlayan Taşocağı Caddesi üzerinde önceki gün araçla seyir halinde olan bir sürücü, çocuğunu kucağına aldı. Trafikte bu şekilde seyreden sürücü bir süre sonra direksiyonu bırakıp çocuğuna tutturdu. Sürücü bu şekilde giderken ufak tutuşlar dışında direksiyona hiç müdahale etmedi. Direksiyon kontrolünü küçük çocuğa bırakan sürücü hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı. Dakikalarca çocuğa aracı kullandıran sürücüyü yanındaki kaydetti. Sorumsuz sürücü o anları sosyal medyada yayınladı.

Doğan Can Cesur

 

 

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