İstanbul'da çocuklar kısıtlamayı ihlal etti, kartopu oynanamaya çıktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren kar yağışının başlayacağı açıklanmıştı. İstanbul için beklenen kar yağışı, öğle saatleri itibariyle başladı. Yağış Silivri, Başakşehir, Esenyurt, Bayrampaşa, Eyüpsultan başta olmak üzere kentin birçok noktasında etkili oluyor. Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde yağan karın tutmasıyla beraber, çocuklar kısıtlamayı unuttu. Korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde olması gereken çocuklar, aileleriyle birlikte karın tadını çıkarmak üzere kartopu oynamaya çıktı.

Ahmet Faruk Sarıkoç