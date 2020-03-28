İstanbul'da çocuklar market ve pazar yerlerine alınmayacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip korona virüsle (Kovid-19) ile mücadele için alınan yeni tedbiri sosyal medya hesabı Twitter'dan açıkladı. Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımla, çocukların market ve pazar yerlerine alınmayacağını açıkladı. Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Vatandaşlarımızın market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırılmıştır. Değerli anne ve babaların sevgili çocuklarımızı korumak için gereken hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum.”