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İstanbul'da çocuklar market ve pazar yerlerine alınmayacak

İstanbul'da çocuklar market ve pazar yerlerine alınmayacak
İstanbul'da çocuklar market ve pazar yerlerine alınmayacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter’dan yaptığı paylaşımla çocukların market ve pazar yerlerine alınmayacağını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip korona virüsle (Kovid-19) ile mücadele için alınan yeni tedbiri sosyal medya hesabı Twitter'dan açıkladı. Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımla, çocukların market ve pazar yerlerine alınmayacağını açıkladı. Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Vatandaşlarımızın market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırılmıştır. Değerli anne ve babaların sevgili çocuklarımızı korumak için gereken hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum.”

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