İstanbul'da cuma trafiği çileye döndü, veriler yüzde 78'e ulaştı

İstanbul'da cuma günü mesai saatinin bitimiyle birlikte evlerine gitmek isteyen vatandaşlar trafikte yoğunluğa neden oldu. Araçlarıyla yola çıkan vatandaşların evlerine yolcuğu yoğunluk nedeniyle adeta çileye dönüştü.

Megakentti E-5 ve TEM otoyolunun yanı sıra ara sokak ve caddelerde de yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Ankara ve Edirne istikametini iki yönlü de yoğunluk yaşanırken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikameti ile E-5 Karayolu Edirne istikametinde bölgesel olarak trafik adeta durma noktasına geldi. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu ise yüzde 78 seviyelerine ulaştı.

Abdullah Altunbaş - Ömer Faruk Yıldız - Yunus Emre Şeker

