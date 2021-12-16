İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13'ü yabancı 14 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13'ü yabancı 14 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13'ü yabancı 14 gözaltı

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’e yönelik 9 ilçede düzenlenen operasyonlarda 13’ü yabancı uyruklu 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre DEAŞ terör örgütünün Türkiye'deki faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmalarda, Suriye ve Irak gibi çatışmalı bölgeler ile irtibatlı şekilde hareket eden veya geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde söz konusu örgüt saflarında bulunduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik çalı gerçekleştirildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri,yapılan fiziki takibin ardından İstanbul'da faaliyetlerine devam eden, eleman temini, sosyal medya kullanarak propaganda, maddi menfaat ve lojistik destek arayışı içinde olan bu kişilere karşı Avcılar, Başakşehir, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Esenler, Fatih, Küçükçekmece, Pendik ve Tuzla'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu ilçelerde 15 farklı adrese yönelik yapılan baskınlarda 13‘ü yabancı uyruklu ve biri Türk olmak üzere toplam 14 kişi ‘şüpheli' sıfatıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Sadık Kahraman
 

İLGİLİ HABER
DEAŞ ve El-Kaide/HAD örgütlerine operasyon: 11 gözaltı DEAŞ ve El-Kaide/HAD örgütlerine operasyon: 11 gözaltı
İLGİLİ HABER
Irakta DEAŞlı 6 terörist etkisiz hale getirildi Irak’ta DEAŞ’lı 6 terörist etkisiz hale getirildi
İLGİLİ HABER
Kerkükte DEAŞ saldırısı: 4 ölü, 5 yaralı Kerkük’te DEAŞ saldırısı: 4 ölü, 5 yaralı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.