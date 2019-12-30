İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 4'ü yabancı 24 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 4'ü yabancı 24 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 4'ü yabancı 24 gözaltı

İstanbul’da düzenlenen DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 4’ü yabancı uyruklu 24 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, yılbaşı öncesi istihbari faaliyetlerini artıran İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmalarda, radikal terör örgütü DEAŞ ve yurt dışındaki çatışma bölgeleri ile irtibatı tespit edilen 20'si Türk 24 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Gece saat 02.00'den itibaren Bağcılar, Başakşehir, Fatih, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Tuzla ilçelerinde belirlenen 31 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen emniyet güçleri, 4'ü yabancı uyruklu 24 hücre üyesini gözaltına aldı.

Yapılan operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilirken, gözaltına alınan 24 şüpheli, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıların emniyetteki işlemlerine başlandı.

Sadık Kahraman
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.