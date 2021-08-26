İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, ekipleri, DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün deşifre edilmesi ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyetler yürüten şahıslar ile sosyal medya üzerinden DEAŞ veya El Kaide bağlantılı cihatçı örgütler adına tehdit ve propaganda amaçlı paylaşımlar yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Bugün İstanbul'da bulunan 7 ilçede 9 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheliyi yakaladı.



İLGİLİ HABER Adana’da DEAŞ operasyonu

İLGİLİ HABER DEAŞ’ın 6 kadısı ve istihbarat elemanı yakalandı