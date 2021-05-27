İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Güvenlik kaynaklarınca aktarılan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Örgütü ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerin tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bu sabaha karşı 7 ayrı ilçede 12 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda, yabancı uyruklu şüphelilerin de aralarında bulunduğu 8 DEAŞ üyesi yakalandı. Zanlıların yakalandıkları adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.Yakalanan 8 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıların emniyetteki ifade işlemlerine başlandığı öğrenildi.

Sadık Kahraman

