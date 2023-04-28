İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon: 9 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon: 9 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon: 9 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon: 9 gözaltı - Tıkla İzle

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri iddia edilen 12 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İLGİLİ HABER
Suriye uyruklu DEAŞ militanı gözaltına alındı Suriye uyruklu DEAŞ militanı gözaltına alındı
İLGİLİ HABER
İstanbulda El Kaide ve DEAŞa operasyon: 6 şüpheli yakalandı İstanbul’da El Kaide ve DEAŞ’a operasyon: 6 şüpheli yakalandı
İLGİLİ HABER
Başkentte DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı Başkentte DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.