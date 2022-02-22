İstanbul'da DEAŞ'a operasyon: 7 şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah yeni bir operasyon başlatıldı. Örgüte yönelik söz konusu soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elde edilen bilgi ve belgeler ışığında DEAŞ kamplarına ait çatışma ve infaz görüntülerinin yanı sıra bu örgütü övücü, teröristleri motive edecek tarzda propaganda içerikli konuşma ve biat görüntülerine ulaştı.

Örgüt bünyesinde faaliyet gösteren 10 şüphelinin yakalanması için kentin 6 ayrı ilçesinde 10 farklı adrese yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 7 zanlı yakalandı. DEAŞ üyesi 7 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Baskında çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Polis, firari 3 şüphelinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.

Sadık Kahraman

