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İstanbul'da DEAŞ'a operasyon: 9 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ'a operasyon: 9 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ'a operasyon: 9 gözaltı

İstanbul’da polis ekipleri terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Suriye ve Irak gibi çatışma bölgeleriyle iltisaklı şahısların tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İstanbul'da 7 ilçede 10 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 9 DEAŞ üyesi yakalandı. Yakalanan şüphelilerin Terörle Mücadele Şubesine getirildikleri öğrenildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sadık Kahraman
 

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