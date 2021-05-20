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İstanbul'da DEAŞ'a şafak baskını

İstanbul'da DEAŞ'a şafak baskını
İstanbul'da DEAŞ'a şafak baskını

İstanbul'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik 10 ilçede 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda örgütle ilişiği olan 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul’da DEAŞ’a şafak baskını - Tıkla İzle

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, kentte DEAŞ terör örgütünün ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerin, tespitine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 10 ilçede 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. TEM'e bağlı polislerinin de destek verdiği operasyonda adresler didik didik arandı.

Operasyon sonucu adreslerde yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Davut Has - Mehmet Furkan Doğan
 

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