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İstanbul'da DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon
İstanbul'da DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon

İstanbul'da bulunan 15 adreste, DEAŞ ile bağlantılı olduğu öğrenilerek gözaltı kararı verilen 15 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda şüpheli yakalandı.

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İstanbul Emniyeti (TEM)Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ile bağlantılı olduğu öğrenilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Başlatılan çalışma kapsamında İstanbul'da tespit edilen 15 şüphelinin yakalanması için 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda özel harekat polisleri de yer aldı

Özel harekât polisinin de destek verdiği operasyonda, çok sayıda şüpheli yakalanırken, adreslerde arama yapıldı yapılan aramalarda örgütsel dökümanlar bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Furkan Tan
 

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