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İstanbul'da 'değnekçi' denetimi

İstanbul'da 'değnekçi' denetimi
İstanbul'da 'değnekçi' denetimi

Beşiktaş ve Beyoğlu'nda değnekçilere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 5 şüpheli yakalandı. Beyoğlu'nda gerçekleştirilen denetimlerde bir şüpheli, sivil ekip aracından da otopark ücreti isteyince yakayı ele verdi.

İstanbul'da 'değnekçi' denetimi - Tıkla İzle

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik ekipleri değnekçiliklere yönelik denetimi yaptı. Beyoğlu'nda Kuyu Sokak üzerinde araçlarını park etmek isteyen sürücülerin yanına gelerek otopark ücreti istediği belirlenen Mehmet G., sivil ekip aracından da otopark ücreti isteyince yakalandı.

Ayrıca gün içinde korsan otoparkçılık yapan şahıslara yönelik diğer denetimler ise Beşiktaş'ta Cevdetpaşa Caddesi ile İnşirah Caddesi'nde gerçekleştirildi. Denetimlerde Cevdetpaşa Caddesi'nde araçlarını park etmek isteyen sürücülerin yanına gelerek otopark ücreti istediği tespit edilen Cengiz T. ve Cem K. isimli şahıslar ile İnşirah Caddesi'nde sürücülerinden otopark ücreti istediği belirlenen Ahmet Y. ve Metin Ç. isimli 4 kişi daha yakalandı. Beyoğlu ve Beşiktaş'ta gerçekleştirilen denetimlerde gözaltına alınan 5 kişi polis merkezine götürüldü.

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