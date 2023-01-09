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İstanbul'da değnekçi operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul'da değnekçi operasyonu: 7 gözaltı
İstanbul'da değnekçi operasyonu: 7 gözaltı

Beşiktaş ve Kadıköy'de "değnekçi" adı verilen korsan otoparkçılara yönelik yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da değnekçi operasyonu: 7 gözaltı - Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, değnekçilere yönelik Beşiktaş ve Kadıköy'de denetim yaptı. Kadıköy Fenerbahçe Stadı çevresinde ve Beşiktaş ilçesi sahil güzergâhında karayolu üzerinde aracını park etmek isteyen vatandaşlardan ücret talep ettiği belirlenen N.A., S.M., M.N.Y., T.B., A.E.G., A.U.Ç. ve E.M. isimli şahıslar, Sivil Trafik ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında, karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek”ten adli işlem yapıldı.

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