İstanbul'da dehşet anları: Çocuk aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Olay, dün saat 07.20 sıralarında Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde aniden başlayan kar yağışı sonrası mega kentin cadde ve sokakları beyaza büründü. Buzlanan sokakta işe gitmek için 34 PA 5020 plakalı otomobiline binen sürücü, yokuş aşağıya inmeye başladı. Kısa bir süre sonra aracın kayması sonucu sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otomobil gecekondunun çatısına uçtu

Kontrolden çıkan otomobil o esnada çocuklarıyla yürüyen bir ailenin üzerine doğru kaymaya başladı. Durumu fark ederek direksiyonu sola kıran sürücü, kaldırımı aştıktan sonra bariyerleri kırarak gecekondunun çatısına uçtu. Ailesi ve yanlarında yürüyen çocuk ise santimetre farklıyla aracın altında kalmaktan kurtuldu. Facianın eşiğinden dönülen o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Çocuk aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Görüntülerde, çocuklu bir aile sokaktan yürüyerek caddeye iniyor. O esnada otomobil yokuştan aşağıya doğru kayıyor. Aracın geldiğini son anda gören aile aracın altında kalmaktan son anda kurtuluyor. Otomobil sürücüsü ise bariyerleri kırarak gecekondunun çatısına uçuyor. Aile ise büyük bir şaşkınlık yaşıyor.

Gecekondu sahibi neye uğradığını şaşırdı

Olayın ardından kazanın şokunu atlayan sürücü araçtan indi. Gecekonduda ailesiyle birlikte uyuduğu esnada neye uğradığını şaşıran Seçkin Kaygusuz ise evinden çıktı. Gördüğü manzara karşısında şaşıran adam durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği kazayla ilgili inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından tutanak tutulurken, otomobil ise vinç yardımıyla kurtarılarak emniyet otoparkına götürüldü.

“Deprem oldu sandım bariyerler devrilmiş araba da evin üstünde”

Olayla ilgili konuşan Seçkin Kaygusuz, “Biz evde oturuyorduk, çocuklar da yatıyordu. Baktım bir gümbürtü geldi, deprem mi oldu diye baktım. Olacak gibi değil çıktım, burası yıkılınca içerisi ışık oldu. Dışarıya çıktım bir baktım bariyerler devrilmiş, araba da evin üstünde. Sonra uyandık, bütün millette buraya geldi. Korktuk tabi korkmaz mıyız. Araç biraz daha çatıya gelse tamamen giderdik. Polisler geldi, keşfettiler. Belediye geldi buralara baktık, ‘gidin başvurun buraya sağlam bir şey yapsınlar' dedi. Sürücü de, ‘evde bir sıkıntı olursa ben karşılarım' dedi” ifadelerini kullandı.

Doğan Can Cesur

