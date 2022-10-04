İstanbul'da dehşet anları kamerada

Kağıthane Nurtepe Mahallesi'nde geçtiğimiz Nisan ayında saat 02.15 sıralarında meydana gelen olayda, silahlı bir şahıs motosikletli kurye kılığında sokak üzerindeki bir kafeteryaya girdi. Saldırgan ardından eline aldığı tabanca ile kafasından kaskını çıkarmadan sokak içerisinde bulunan kafeteryaya girdi. Kafede bulunanlara “Mesut kim?” diyerek sorular soran kurye, içeride rastgele ateş etti.

Doğan Can Cesur

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