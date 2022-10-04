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İstanbul'da dehşet anları kamerada

İstanbul'da dehşet anları kamerada
İstanbul'da dehşet anları kamerada

Kağıthane’de kurye kılığında bir kafeteryaya giren saldırgan, kaskını çıkarmadan elindeki tabancayla “Mesut kim” diyerek rastgele ateş açtı. Kafedeki müşterilerin korkuyla masanın altına saklandığı o dehşet anları kameralara yansırken, saldırgan polis tarafından yakalandı.

İstanbul’da dehşet anları kamerada - Tıkla İzle

Kağıthane Nurtepe Mahallesi'nde geçtiğimiz Nisan ayında saat 02.15 sıralarında meydana gelen olayda, silahlı bir şahıs motosikletli kurye kılığında sokak üzerindeki bir kafeteryaya girdi. Saldırgan ardından eline aldığı tabanca ile kafasından kaskını çıkarmadan sokak içerisinde bulunan kafeteryaya girdi. Kafede bulunanlara “Mesut kim?” diyerek sorular soran kurye, içeride rastgele ateş etti.

Doğan Can Cesur

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