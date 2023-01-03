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İstanbul'da dehşet anları kamerada!

İstanbul'da dehşet anları kamerada!
İstanbul'da dehşet anları kamerada!

Kağıthane’de bir genç, kız meselesi yüzünden tartıştığı iki şahıs tarafından bir parkta hem dövüldü hem de bıçaklandı. Dehşet anları kameralara yansırken, polis ekipleri iki şahsı gözaltına aldı.

İstanbul’da dehşet anları kamerada! - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 17.00 sıralarında Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir parka gelen B.T. (16) isimli genç, kız meselesi yüzünden B.M.Ö. (15) ve V.T. (16) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki şahıs genci dövmeye başladı. Dayak esnasında şahıslardan biri genci bacağından bıçakladı. Dehşet anları kameralara yansırken, yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı.

Polis iki saldırganı yakaladı

Olayın ardından kaçan şahısları yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan inceleme sonucunda iki şahıs, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen iki şahsa, “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan iki şahıs, adliyeye sevk edildi.

Doğan Can Cesur
 

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